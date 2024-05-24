Авдеева пробилась в основную сетку «Ролан Гаррос»

188-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Юлия Авдеева вышла в основную сетку Открытого чемпионата Франции.

В финале квалификационного турнира россиянка россиянка одержала волевую победу над 165-й ракеткой мира австралийкой Оливией Гадеки (1:6, 6:3, 6:2). Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут.

За это время россиянка выполнила шесть подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11 заработанных (27%). На счету Гадеки пять эйсов, две двойных и два реализованных брейк-пойнта из восьми (25%).

Основной турнир женской части Открытого чемпионата Франции — 2024 пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является польская теннисистка Ига Свёнтек.