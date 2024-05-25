Джокович отказался считать себя фаворитом «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович отказался считать себя фаворитом предстоящего турнира серии Большого Шлема «Ролан Гаррос». Об этом теннисист заявил на пресс-конференции.

«Конечно, я волнуюсь. В этом году я вообще не играл хорошо, если не считать нескольких матчей. Что есть, то есть. Я не считаю себя фаворитом "Ролан Гаррос". Постараюсь поэтапно двигаться от матча к матчу», — рассказал Джокович.

В полуфинале грунтового турнира в Женеве, который является этапом подготовки к «Ролан Гаррос», серб проиграл чеху Томашу Махачу. Матч завершился со счетом 4:6, 6:0, 1:6.

Ранее на соревнованиях в Риме Джоковичу попали бутылкой по голове. Она случайно выпала из рюкзака одного из болельщиков во время автограф-сессии.