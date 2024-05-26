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Знаковый турнир для российского тенниса. В воскресенье стартует Roland Garros

Первые матчи второго в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) - пройдут в воскресенье, всего на турнире в одиночных разрядах будет 21 российский спортсмен. Общий призовой фонд составит около €53,47 млн, победители в одиночных разрядах получат по €2,4 млн, соревнования завершатся 9 июня, по их итогам будут сформированы списки участников теннисного турнира Олимпиады, который пройдет на тех же кортах спортивного комплекса "Ролан Гаррос".

Знаковый турнир для российского тенниса. В воскресенье стартует Roland Garros
© РИА Новости

Roland Garros - знаковый турнир для отечественного тенниса и один из самых успешных. 20 лет назад на нем впервые был сыгран решающий матч турнира Большого шлема в одиночном разряде между двумя представителями России - Анастасия Мыскина тогда оказалась сильнее Елены Дементьевой. Пятью годами позже в российском финале Светлана Кузнецова победила Динару Сафину. Впервые же российским теннисистам удалось выиграть турнир в 1993 году - Евгения Манюкова и Андрей Ольховский стали победителями в миксте.

20 лет спустя соревнования в парном разряде выиграли Елена Веснина и Екатерина Макарова. В 1996 году Евгений Кафельников завоевал титул и в одиночном, и в парном разряде, позже олимпийский чемпион еще дважды станет победителем турнира в парах. Дважды турнир выигрывала Мария Шарапова (2012, 2014). Соревнования десятилетней давности запомнились не только победой самой титулованной российской теннисистки, но и юниорским дублем - Дарья Касаткина и Андрей Рублев выиграли турнир в одиночных разрядах.

Сейчас Рублев занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 5 мая он выиграл второй турнир серии "Мастерс" в карьере, победив на соревнованиях в Мадриде. Он проведет матч уже в воскресенье, его соперником стал японец Таро Даниэль. Россиянин десять раз играл в четвертьфиналах турниров Большого шлема, но ни разу не смог преодолеть эту стадию. Кафельников в беседе с корреспондентом ТАСС выразил сомнение в том, что Рублеву удастся изменить неприятную статистику: "Турниры Большого шлема играются из пяти сетов, и если вы считаете, что он готов [выиграть Roland Garros], то вы не разбираетесь в теннисе".

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что именно из россиян именно Рублев сможет пройти дальше всех на турнире.

26 мая в борьбу вступят три россиянки: Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой, Мария Тимофеева - с китаянкой Ван Яфань, Диана Шнайдер - с француженкой Хлоэ Паке. Также первый матч проведет третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, его соперник - американец Джей Джей Вольф. Расписание других игровых дней будет опубликовано позже. Карен Хачанов встретится с индийцем Сумитом Нагалом, Павел Котов - с британцем Кэмероном Норри, Роман Сафиуллин - с сербом Душаном Лайовичем, недавно вернувшийся к соревнованиям после восстановления от травмы Аслан Карацев - с представителем Казахстана Александром Шевеченко, до января 2024 года выступавший за Россию.

Соперником первой ракетки России Даниила Медведева стал Доминик Кёпфер из Германии. Отечественный теннисист незадолго до жеребьевки Roland Garros переместился с четвертого места мирового рейтинга на пятое. В Париже у Медведева появится шанс вернуть свои позиции - в прошлом сезоне он уступил уже в первом круге, поэтому ему не надо защищать большое количество очков. Помешать хорошему выступлению может здоровье - в начале мая россиянин снялся с матча на турнире в Мадриде из-за повреждения, а затем испытывал проблемы на соревнованиях в Риме.

В женской части сетки Касаткина встретится с Магдаленой Френх из Польши, Анна Калинская - с француженкой Кларой Бюрель, Екатерина Александрова - с Викторией Томовой из Болгарии, Людмила Самсонова - с представительницей Польши Магдой Линетт, Элина Аванесян - с китаянкой Чжу Линь, Анна Блинкова - с румынкой Сораной Кырстей, Анастасия Павлюченкова - с венгеркой Панной Удварди. Мирра Андреева - с американкой Эминой Бектас, Эрика Андреева - со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Анастасия Потапова и Камилла Рахимова сыграют друг с другом. Единственной россиянкой, прошедшей в основную сетку через квалификацию, стала Юлия Авдеева. 21-летняя спортсменка впервые примет участие в основной сетке турнира Большого шлема. Ей предстоит сыграть с третьей ракеткой мира американкой Коко Гауфф.

Российские теннисистки не входят в число явных фавориток на Roland Garros, но эксперты ожидают, что между спортсменками развернется борьба за попадание на Олимпийские игры в Париже - список участников во многом будет определен положением в рейтинге по окончании турнира. "У женщин может быть революционная ситуация с точки зрения получения мест на Олимпиаду. На четыре позиции претендуют десять теннисисток, - сказал ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. - Все будет зависеть от выступления во Франции, и сейчас что-то прогнозировать просто невозможно". При этом глава ФТР отметил, что участие во второй неделе Roland Garros уже будет хорошим результатом для россиянок.

Фавориты

В женском одиночном разряде явной претенденткой на победу выглядит лидер рейтинга Женской теннисной асссоциации (WTA) Ига Свёнтек. Польская спортсменка завоевала три из четырех титулов чемпионки турниров Большого шлема именно в Париже и является действующей победительницей соревнований. В текущем сезоне она выиграла два подряд грунтовых турнира серии WTA 1 000 - в Мадриде и Риме, причем в финалах оба раза взяла верх над Соболенко. Защиту титула Свёнтек начнет с матча против победительницы квалификации француженки Леолии Жанжан.

В соревнованиях же среди мужчин определить фаворита непросто. Алькарас и вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер из-за проблем со здоровьем пропустили последний крупный грунтовый турнир перед Roland Garros - "Мастерс" в Риме. "У многих лидеров сейчас или травма, или они не в форме, - отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков. - Раньше можно было с уверенностью сказать, что выиграет Новак Джокович или Рафаэль Надаль, а сейчас человек семь претендуют на победу".

Первую строчку рейтинга ATP может потерять действующий победитель Roland Garros Новак Джокович. Если он не выйдет в финал, первой ракеткой мира станет Синнер, в этом сезоне выигравший Открытый чемпионат Австралии. В случае защиты титула Джокович станет абсолютным рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема в одиночных разрядах, сейчас он делит первую строчку с австралийкой Маргарет Корт, на их счету по 24 титула. В первом круге серб сыграет с французом Пьером-Югом Эрбером. Джоковича в текущем сезоне пока подводит тактика "лучше меньше, да лучше".

Он принял участие всего в шести турнирах, но ни разу не добрался до финала. Обрести форму пока не помогают ни изменения в тренерском штабе - в марте серб расстался с входившим в его команду с 2018 года Гораном Иванишевичем, - ни снятие с соревнований серии "Мастерс" в Майами и Мадриде. В отличие от большинства спортсменов топ-10, Джокович решил участвовать в турнире, проходящем на этой неделе, но на соревнованиях категории ATP 250 в Женеве серб в полуфинале уступил чеху Томашу Махачу - 4:6, 6:0, 1:6.

Рекордсмен по числу побед на Roland Garros испанец Рафаэль Надаль, ранее не исключавший, что сезон-2024 станет последним в его карьере, в первом же матче сыграет с четвертой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. На месте последнего мог оказаться Медведев, если бы 20 мая немецкий теннисист не обошел россиянина в рейтинге ATP. Последняя встреча Надаля и Зверева датируется 2022 годом. Тогда в полуфинале Roland Garros представитель Германии получил серьезную травму и был вынужден сняться с матча, а Надаль в итоге в 14-й раз выиграл турнир. Победа 2022 года стала для Надаля 22-й и пока последней на турнирах Большого шлема. Испанец в сезоне-2024 вернулся к соревнованиям после почти годичного перерыва, вызванного хроническими травмами.

"Надаль в первом круге может и выиграть. На месте Зверева я бы не хотел такого соперника получить в дебюте турнира. Надаль свежий сейчас, немного выгрался, и все может быть", - считает Тарпищев.

Другие прославленные ветераны - трехкратные победители турниров Большого шлема швейцарец Стэн Вавринка и британец Энди Маррей - сыграют друг с другом в первом же круге, встреча пройдет в воскресенье. Двукратный финалист Roland Garros и победитель Открытого чемпионата США 2020 года австриец Доминик Тим, объявивший о намерении завершить карьеру по окончании сезона, не получил от организаторов специальное приглашение (wild card) и не смог попасть в основную сетку турнира, уступив во втором матче квалификации. Его стартовую квалификационную игру 20 мая посетили 10 тысяч человек.

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки, в прошлом году возобновившая карьеру, также не получила wild card от организаторов и предпочла в квалификации не участвовать. "Она всю жизнь много работала и многого добилась не для того, чтобы сейчас начинать как юниорка, - объяснил порталу sport.pl решение дочери Петр Возняцки. - Каролин не считает квалификацию чем-то унизительным и готова сыграть отборочные матчи. Но в случае с Roland Garros она хотела понять, уважают ли ее".

При этом датчанка планирует участвовать в квалификации Уимблдона, если также получит отказ в специальном приглашении.

После Roland Garros начнется так называемый травяной сезон. 10 июня начнутся проводящиеся на этом покрытии турниры в Нидерландах, Германии и Великобритании. А с 1 по 14 июля состоится третий турнир Большого шлема в сезоне - Уимблдон.

Теннис
Элина Аванесян
Доминик Кепфер
Янник Синнер
Андрей Ольховский
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Камилла Рахимова
Горан Иванишевич
Маргарет Корт
Павел Котов
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Магда Линетт
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Роман Сафиуллин
Ван Яфань
Аслан Карацев
Анастасия Потапова
Динара Сафина
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Доминик Тим
Дарья Касаткина
Елена Веснина
Стэн Вавринка
Рафаэль Надаль
Екатерина Александрова
Елена Дементьева
Анастасия Мыскина
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Александр Зверев
Мария Тимофеева
Евгений Кафельников
Екатерина Макарова
Анастасия Павлюченкова
Шамиль Тарпищев
Новак Джокович
Светлана Кузнецова
Мария Шарапова