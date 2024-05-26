Знаковый турнир для российского тенниса. В воскресенье стартует Roland Garros

Первые матчи второго в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) - пройдут в воскресенье, всего на турнире в одиночных разрядах будет 21 российский спортсмен. Общий призовой фонд составит около €53,47 млн, победители в одиночных разрядах получат по €2,4 млн, соревнования завершатся 9 июня, по их итогам будут сформированы списки участников теннисного турнира Олимпиады, который пройдет на тех же кортах спортивного комплекса "Ролан Гаррос".

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Roland Garros - знаковый турнир для отечественного тенниса и один из самых успешных. 20 лет назад на нем впервые был сыгран решающий матч турнира Большого шлема в одиночном разряде между двумя представителями России - Анастасия Мыскина тогда оказалась сильнее Елены Дементьевой. Пятью годами позже в российском финале Светлана Кузнецова победила Динару Сафину. Впервые же российским теннисистам удалось выиграть турнир в 1993 году - Евгения Манюкова и Андрей Ольховский стали победителями в миксте.

20 лет спустя соревнования в парном разряде выиграли Елена Веснина и Екатерина Макарова. В 1996 году Евгений Кафельников завоевал титул и в одиночном, и в парном разряде, позже олимпийский чемпион еще дважды станет победителем турнира в парах. Дважды турнир выигрывала Мария Шарапова (2012, 2014). Соревнования десятилетней давности запомнились не только победой самой титулованной российской теннисистки, но и юниорским дублем - Дарья Касаткина и Андрей Рублев выиграли турнир в одиночных разрядах.

Сейчас Рублев занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 5 мая он выиграл второй турнир серии "Мастерс" в карьере, победив на соревнованиях в Мадриде. Он проведет матч уже в воскресенье, его соперником стал японец Таро Даниэль. Россиянин десять раз играл в четвертьфиналах турниров Большого шлема, но ни разу не смог преодолеть эту стадию. Кафельников в беседе с корреспондентом ТАСС выразил сомнение в том, что Рублеву удастся изменить неприятную статистику: "Турниры Большого шлема играются из пяти сетов, и если вы считаете, что он готов [выиграть Roland Garros], то вы не разбираетесь в теннисе".

А финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что именно из россиян именно Рублев сможет пройти дальше всех на турнире.

26 мая в борьбу вступят три россиянки: Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Чехии Мари Боузковой, Мария Тимофеева - с китаянкой Ван Яфань, Диана Шнайдер - с француженкой Хлоэ Паке. Также первый матч проведет третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас, его соперник - американец Джей Джей Вольф. Расписание других игровых дней будет опубликовано позже. Карен Хачанов встретится с индийцем Сумитом Нагалом, Павел Котов - с британцем Кэмероном Норри, Роман Сафиуллин - с сербом Душаном Лайовичем, недавно вернувшийся к соревнованиям после восстановления от травмы Аслан Карацев - с представителем Казахстана Александром Шевеченко, до января 2024 года выступавший за Россию.

Соперником первой ракетки России Даниила Медведева стал Доминик Кёпфер из Германии. Отечественный теннисист незадолго до жеребьевки Roland Garros переместился с четвертого места мирового рейтинга на пятое. В Париже у Медведева появится шанс вернуть свои позиции - в прошлом сезоне он уступил уже в первом круге, поэтому ему не надо защищать большое количество очков. Помешать хорошему выступлению может здоровье - в начале мая россиянин снялся с матча на турнире в Мадриде из-за повреждения, а затем испытывал проблемы на соревнованиях в Риме.

В женской части сетки Касаткина встретится с Магдаленой Френх из Польши, Анна Калинская - с француженкой Кларой Бюрель, Екатерина Александрова - с Викторией Томовой из Болгарии, Людмила Самсонова - с представительницей Польши Магдой Линетт, Элина Аванесян - с китаянкой Чжу Линь, Анна Блинкова - с румынкой Сораной Кырстей, Анастасия Павлюченкова - с венгеркой Панной Удварди. Мирра Андреева - с американкой Эминой Бектас, Эрика Андреева - со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. Анастасия Потапова и Камилла Рахимова сыграют друг с другом. Единственной россиянкой, прошедшей в основную сетку через квалификацию, стала Юлия Авдеева. 21-летняя спортсменка впервые примет участие в основной сетке турнира Большого шлема. Ей предстоит сыграть с третьей ракеткой мира американкой Коко Гауфф.

Российские теннисистки не входят в число явных фавориток на Roland Garros, но эксперты ожидают, что между спортсменками развернется борьба за попадание на Олимпийские игры в Париже - список участников во многом будет определен положением в рейтинге по окончании турнира. "У женщин может быть революционная ситуация с точки зрения получения мест на Олимпиаду. На четыре позиции претендуют десять теннисисток, - сказал ТАСС президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев. - Все будет зависеть от выступления во Франции, и сейчас что-то прогнозировать просто невозможно". При этом глава ФТР отметил, что участие во второй неделе Roland Garros уже будет хорошим результатом для россиянок.

Фавориты

В женском одиночном разряде явной претенденткой на победу выглядит лидер рейтинга Женской теннисной асссоциации (WTA) Ига Свёнтек. Польская спортсменка завоевала три из четырех титулов чемпионки турниров Большого шлема именно в Париже и является действующей победительницей соревнований. В текущем сезоне она выиграла два подряд грунтовых турнира серии WTA 1 000 - в Мадриде и Риме, причем в финалах оба раза взяла верх над Соболенко. Защиту титула Свёнтек начнет с матча против победительницы квалификации француженки Леолии Жанжан.

В соревнованиях же среди мужчин определить фаворита непросто. Алькарас и вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер из-за проблем со здоровьем пропустили последний крупный грунтовый турнир перед Roland Garros - "Мастерс" в Риме. "У многих лидеров сейчас или травма, или они не в форме, - отметил в разговоре с корреспондентом ТАСС финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков. - Раньше можно было с уверенностью сказать, что выиграет Новак Джокович или Рафаэль Надаль, а сейчас человек семь претендуют на победу".

Первую строчку рейтинга ATP может потерять действующий победитель Roland Garros Новак Джокович. Если он не выйдет в финал, первой ракеткой мира станет Синнер, в этом сезоне выигравший Открытый чемпионат Австралии. В случае защиты титула Джокович станет абсолютным рекордсменом по числу побед на турнирах Большого шлема в одиночных разрядах, сейчас он делит первую строчку с австралийкой Маргарет Корт, на их счету по 24 титула. В первом круге серб сыграет с французом Пьером-Югом Эрбером. Джоковича в текущем сезоне пока подводит тактика "лучше меньше, да лучше".

Он принял участие всего в шести турнирах, но ни разу не добрался до финала. Обрести форму пока не помогают ни изменения в тренерском штабе - в марте серб расстался с входившим в его команду с 2018 года Гораном Иванишевичем, - ни снятие с соревнований серии "Мастерс" в Майами и Мадриде. В отличие от большинства спортсменов топ-10, Джокович решил участвовать в турнире, проходящем на этой неделе, но на соревнованиях категории ATP 250 в Женеве серб в полуфинале уступил чеху Томашу Махачу - 4:6, 6:0, 1:6.

Рекордсмен по числу побед на Roland Garros испанец Рафаэль Надаль, ранее не исключавший, что сезон-2024 станет последним в его карьере, в первом же матче сыграет с четвертой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии. На месте последнего мог оказаться Медведев, если бы 20 мая немецкий теннисист не обошел россиянина в рейтинге ATP. Последняя встреча Надаля и Зверева датируется 2022 годом. Тогда в полуфинале Roland Garros представитель Германии получил серьезную травму и был вынужден сняться с матча, а Надаль в итоге в 14-й раз выиграл турнир. Победа 2022 года стала для Надаля 22-й и пока последней на турнирах Большого шлема. Испанец в сезоне-2024 вернулся к соревнованиям после почти годичного перерыва, вызванного хроническими травмами.

"Надаль в первом круге может и выиграть. На месте Зверева я бы не хотел такого соперника получить в дебюте турнира. Надаль свежий сейчас, немного выгрался, и все может быть", - считает Тарпищев.

Другие прославленные ветераны - трехкратные победители турниров Большого шлема швейцарец Стэн Вавринка и британец Энди Маррей - сыграют друг с другом в первом же круге, встреча пройдет в воскресенье. Двукратный финалист Roland Garros и победитель Открытого чемпионата США 2020 года австриец Доминик Тим, объявивший о намерении завершить карьеру по окончании сезона, не получил от организаторов специальное приглашение (wild card) и не смог попасть в основную сетку турнира, уступив во втором матче квалификации. Его стартовую квалификационную игру 20 мая посетили 10 тысяч человек.

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки, в прошлом году возобновившая карьеру, также не получила wild card от организаторов и предпочла в квалификации не участвовать. "Она всю жизнь много работала и многого добилась не для того, чтобы сейчас начинать как юниорка, - объяснил порталу sport.pl решение дочери Петр Возняцки. - Каролин не считает квалификацию чем-то унизительным и готова сыграть отборочные матчи. Но в случае с Roland Garros она хотела понять, уважают ли ее".

При этом датчанка планирует участвовать в квалификации Уимблдона, если также получит отказ в специальном приглашении.

После Roland Garros начнется так называемый травяной сезон. 10 июня начнутся проводящиеся на этом покрытии турниры в Нидерландах, Германии и Великобритании. А с 1 по 14 июля состоится третий турнир Большого шлема в сезоне - Уимблдон.