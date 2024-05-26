Рыбакина высказалась о том, что не защитила титулы на турнирах в Индиан-Уэллсе и Риме

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заявила, что сожалеет о пропущенных турнирах категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и Риме (Италия).

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«Конечно, сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Всегда жаль пропускать такие крупные турниры. Но если есть проблемы со здоровьем, то ничего не поделаешь», — сказала Рыбакина на пресс-конференции в преддверии «Ролан Гаррос».

Напомним, Рыбакина должна была защищать титул на обоих турнирах, однако не смогла этого сделать из-за болезни.

В первом круге Открытого чемпионата Франции Рыбакина сыграет с бельгийской теннисисткой Гретье Миннен.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.