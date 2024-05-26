Рууд пошутил после завоевания титула в Женеве

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд после третьей победы в Женеве выразил благодарность спонсорам и в шутку спросил готовы ли его призовые деньги.

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«Спонсорам… особенно моему другу, Гоне. (положил руку на плечо) Мои призовые деньги уже готовы?» — сказал Рууд после матча.

Каспер Рууд стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). В субботу, 25 мая, он в двух сетах обыграл Томаша Махача из Чехии, занимающего 44-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:5, 6:3.

Ранее стало известно, что в первом круге «Ролан Гаррос» Рууд сыграет с бразильцем Фелипе Мелигени Родригесом Альвесом. Изначально норвежец должен был сразиться с Якубом Меншиком, однако чех снялся с турнира.