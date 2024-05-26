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Рублёв вышел во второй круг «Ролан Гаррос», переиграв Таро Дэниэла

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции.

Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос», переиграв Таро Дэниэла
© Чемпионат.com

В матче первого круга россиянин оказался сильнее японца Таро Дэниэла со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 3 часа 13 минут.

За это время Рублёв выполнил 17 подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%). На счету японца 10 эйсов, шесть двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти (0%).

В следующем раунде Андрей Рублёв сыграет с победителем матча Педро Мартинес (Испания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в прошлогоднем финале переиграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Теннис
Андрей Рублев
Новак Джокович