Российская теннисистка Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции.
Павлюченкова, получившая 20‑й номер посева, на старте турнира обыграла Панну Удварди из Венгрии со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
Следующей соперницей россиянки будет победительница пары Эльза Жакмо (Франция) — Ана Богдан (Румыния).
ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. «РОЛАН ГАРРОС». ПАРИЖ. ГРУНТ. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 53,5 МИЛЛИОНА ЕВРО
Женщины. Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:3, 6:4