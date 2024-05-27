Российская теннисистка Павлюченкова вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции.

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Павлюченкова, получившая 20‑й номер посева, на старте турнира обыграла Панну Удварди из Венгрии со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Следующей соперницей россиянки будет победительница пары Эльза Жакмо (Франция) — Ана Богдан (Румыния).

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. «РОЛАН ГАРРОС». ПАРИЖ. ГРУНТ. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 53,5 МИЛЛИОНА ЕВРО

Женщины. Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:3, 6:4