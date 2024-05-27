Котов одолел первую ракетку Великобритании на старте «Ролан Гаррос» — 2024

56-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции – 2024, действующим победителем которого является серб Новак Джокович.

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В матче первого круга 25-летний Котов со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 обыграл первую ракетку Великобритании Кэмерона Норри (32).

Встреча Котова с Норри продлилась 4 часа и 13 минут. В её рамках Котов пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Норри один эйс, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

Следующим соперником Котова в Париже станет трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарец Стэн Вавринка.