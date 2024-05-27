Карацев в пяти сетах проиграл Шевченко в первом круге «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти во второй раунд Открытого чемпионата Франции.

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В понедельник Карацев уступил представителю Казахстана Александру Шевченко со счетом 4:6, 6:4, 6:1, 1:6, 4:6. Встреча продолжалась 3 часа 14 минут.

Следующим соперником Шевченко на «Ролан Гаррос» станет француз Корентен Муте.

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. «РОЛАН ГАРРОС». ПАРИЖ. ГРУНТ. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 53,5 МИЛЛИОНА ЕВРО

Мужчины. Первый круг

Александр Шевченко (Казахстан) — Аслан Карацев (Россия) — 6:4, 4:6, 1:6, 6:1, 6:4.