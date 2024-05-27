Россиянка Александрова не смогла выйти во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла в первом круге Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.

Александрова, получившая на турнире 16‑й номер посева, уступила Виктории Томовой из Болгарии со счетом 3:6, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Томова сыграет с китаянкой Ван Синь Ю.

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. «РОЛАН ГАРРОС». ПАРИЖ. ГРУНТ. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 53,5 МИЛЛИОНА ЕВРО

Женщины. Первый круг.

Виктория Томова (Болгария) — Екатерина Александрова (Россия, 16) — 6:3, 7:6 (7:5)