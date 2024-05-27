Калинская вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анна Калинская пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Франции.

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В первом круге «Ролан Гаррос» россиянка, посеянная под 23‑м номером, обыграла француженку Клару Бюрель со счетом 7:6 (7:3), 7:5. Встреча продолжалась более двух часов.

Следующая соперница Калинской определится по итогам матча между канадкой Бьянкой Андрееску и Сарой Соррибес‑Тормо (Испания).

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. «РОЛАН ГАРРОС». ПАРИЖ. ГРУНТ. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 53,5 МИЛЛИОНА ЕВРО

Женщины. Первый круг

Анна Калинская (Россия, 23) — Клара Бюрель (Франция) — 7:6 (7:3), 7:5.