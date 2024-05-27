Калинская впервые высказалась об отношениях с Синнером

25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская впервые прокомментировала свои романтические отношения со второй ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Напомним, слухи о романе Синнера и Калинской появились в итальянских СМИ 16 мая. Ещё до старта грунтового мэйджора россиянка была замечена на свидании с итальянцем в Париже. Сегодня, 27 мая, Янник официально подтвердил романтические отношения с Анной.

– На трибунах был Янник Синнер. Вам это помогало?

– Конечно, дополнительная поддержка.

– Он после своего матча рассказал, что вы вместе. Вы могли бы рассказать, как вы познакомились?

– Мы начали общаться в этом году. Но деталей я не буду рассказывать.

– Вы ещё до своей игры пришли на матч Янника. Многие теннисисты предпочитают так не делать, не тратить эмоции – но у вас явно другой подход.