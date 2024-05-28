Сафиуллин не сумел выйти во второй круг Roland Garros

Россиянин Роман Сафиуллин уступил сербу Душану Лайовичу в матче первого круга Roland Garros. Соревнования проходят в Париже.

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Встреча закончилась со счетом 4:6, 7:5, 6:4, 6:7 (6:8), 6:4 в пользу Лайовича. Оба спортсмена не имеют номера посева на турнире. Во втором круге Лайович сыграет с победителем матча между американцем Тэйлором Фритцем и аргентинцем Федерико Кориа.

Сафиуллину 26 лет, он занимает 42-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Сафиуллина на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2023 году.

Лайовичу 33 года, в рейтинге ATP он располагается на 61-й позиции. На счету сербского спортсмена два титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертого круга.

Roland Garros - один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 9 июня, его призовой фонд составил более €53,47 млн. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.