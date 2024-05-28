Медведев пошутил о том, что часто проводит ночные матчи на турнирах «Большого шлема»

Чемпион US Open – 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после успешного старта на «Ролан Гаррос» — 2024 шутливо высказался о позднем завершении его матча.

Напомним, в первом круге Открытого чемпионата Франции Медведев (5) встречался с 65-й ракеткой мира представителем Германии Домиником Кёпфером. Даниил одержал победу со счётом 6:3, 6:4, 5:7, 6:3. Матч россиянина был поставлен последним запуском и завершился в 00:30 по времени Парижа.

«Если на турнирах «Большого шлема» я заканчиваю играть до полуночи, значит, что-то не так. Но ничего страшного», — сказал Медведев в интервью на корте.

В следующем круге «Ролан Гаррос» Медведев встретится с 57-й ракеткой мира сербом Миомиром Кецмановичем.