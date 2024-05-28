Олимпийская чемпионка по теннису рассказала о своей беременности

Олимпийская чемпионка по теннису Екатерина Макарова на своей странице в социальных сетях поделилась с подписчиками, что ждет ребенка.

«Вы даже не представляете, как мне было волнительно поделиться и рассказать об этом в своем блоге. Я не буду делать из этого шоу, тем не менее у нас начинается новый виток. Рада, что смогла рассказать вам об этой новости», — сказала Макарова.

Теннисистке 35 лет.

Макарова — олимпийская чемпионка 2016 года в паре с Еленой Весниной. Она — победительница четырех турниров серии Большого шлема, три из которых выиграла в парном разряде, один — в миксте. В своей карьере Макарова также выиграла Итоговый турнир WTA в 2016 году в парном разряде, 18 раз побеждала на турнирах WTA, три из которых были в одиночном разряде.

Она занимала первое место мирового рейтинга в парном разряде, в одиночном разряде рейтинга WTA поднималась на восьмую позицию. В составе сборной России Макарова в 2008 году выиграла Кубок Федерации.

Макарова в феврале 2020 года объявила о завершении профессиональной карьеры.