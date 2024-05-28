Эрика Андреева прокомментировала поражение от Соболенко на «Ролан Гаррос»

100-я ракетка мира, 19-летняя российская теннисистка Эрика Андреева прокомментировала поражение от Арины Соболенко в первом круге «Ролан Гаррос» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

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— Арина — худший вариант как соперник в первом раунде?

— Мне кажется, на этом турнире в каждом круге без разницы, с кем играешь. Каждый матч — тяжело. Думаю, с одной стороны, это даже хорошо, потому что для обоих первый матч всегда самый нервный. Для меня было выгоднее играть с ней в первом круге, чем в каком-либо ещё.

— Успели поймать что-то положительное в игре. Что-то получалось даже с игроком такого уровня?

— Честном, не особо поймала. Надо было играть гораздо активнее с самого начала. Во втором сете стала намного больше давить на соперницу, играть шире, показывать давление. В первом же сете была защитная игра, которая ни с кем не принесла бы плодов.

Следующей соперницей Соболенко в Париже станет победительница матча Ирен Бурильо Эскорихуэла (Испания, Q) — Моюка Учижима (Япония, Q).