Соболенко: сложно получать удовольствие, когда ты играешь не на полную катушку

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко заявила, что хорошая игра приносит ей наибольшее удовольствие.

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Корреспондент: Провести хорошо время и с отличным настроем выйти на матч? Или выиграть матч и пойти развлекаться?

Соболенко: Ух, ты начал с каверзных вопросов. Я думаю, сначала повеселиться, а потом показать отличный теннис. Или наоборот. Я не знаю. Но сложно получать удовольствие, когда ты играешь не на полную катушку. Так что, я думаю, нужно сначала показать свой лучший теннис и потом получать от этого удовольствие.

Сегодня, 28 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 2024 Соболенко разгромила 100-ю ракетку мира, 19-летнюю российскую теннисистку Эрику Андрееву.