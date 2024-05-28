Рыбакина рассказала, почему пропустила турнир в Риме

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, почему не участвовала в турнире категории WTA 1000 в Риме.

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— Хотела взять небольшой перерыв, поэтому пропустила Рим. Цель — выиграть «Большой шлем». Поэтому я здесь, — цитирует Рыбакину «Чемпионат».

В 2023 году Рыбакина завоевала титул в Риме, но снялась с турнира в нынешнем сезоне.

В первом круге «Ролан Гаррос» четвертая ракетка мира победила бельгийку Грете Миннен, следующей соперницей Рыбакиной будет представительница Нидерландов Аранча Рус.