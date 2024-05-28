Арина Соболенко повторила уникальное достижение Азаренко на турнирах «Большого шлема»
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко добилась очередного статистического достижения после успешного старта на «Ролан Гаррос» — 2024.
Напомним, в матче первого круга «РГ» Соболенко (2) со счётом 6:1, 6:2 обыграла россиянку Эрику Андрееву.
Соболенко стала первой теннисисткой с 2013 года, которой удалось выиграть свои первые восемь матчей на турнирах «Большого шлема» на старте двух сезонов подряд. То есть семь игр на Открытом чемпионате Австралии (это титул) и стартовый матч на «Ролан Гаррос».
В последний раз в WTA-туре подобного добивалась соотечественница Соболенко Виктория Азаренко. Она два года подряд выигрывала по восемь первых матчей на мэйджорах в сезонах-2012 и 2013.