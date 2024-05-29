Джокович прокомментировал игру Надаля на «Ролан Гаррос» — 2024

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался об игре 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля в матче с олимпийским чемпионом 2020 года, четвёртой ракеткой Александром Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Отметим, серб пришёл смотреть этот матч в качестве зрителя. 37-летний Надаль со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 3:6 проиграл Звереву.

© Чемпионат.com

«Я думаю, Надаль сыграл очень хорошо по сравнению с тем, что мы видели по его выступлению в Риме и в Барселоне. Он играл на гораздо более высоком уровне. Несмотря на то, что он проиграл, в двух сетах он был очень близок к тому, чтобы переломить соперника. Рафа вполне мог выиграть один из этих двух сетов, тогда, может быть, матч развивался бы в другом направлении.

Важно, что Надалю не повезло с жеребьевкой, потому что Зверев в отличной форме, выиграл Рим. Он вернул великолепную подачу. Тяжело играть с Сашей, когда он так хорошо чувствует мяч. Было здорово наблюдать за этим матчем», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Стоит отметить, что для 37-летнего Надаля «Ролан Гаррос» — самый успешный ТБШ в карьере. Он выигрывал его 14 раз. Однако в этом году Рафаэль впервые в карьере проиграл в первом круге грунтового мэйджора (18-1).