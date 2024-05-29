Циципас выделил фаворитов «Ролан Гаррос», не назвав себя

Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас выделил фаворитов идущего в эти дни в Париже «Ролан Гаррос».

© Чемпионат.com

«Я бы назвал Джоковича, потому что он побеждал здесь несколько раз. Возможно, сейчас он показывается не лучшие результаты в карьере. Но всё это воспринимается так только из-за того что мы привыкли к победам Новака. Хотя я по-прежнему считаю его главным фаворитом. Очевидно, Алькарас может занять лидирующие позиции, как и Синнер. Эти молодые теннисисты могут одинаково хорошо играть вна всех покрытиях, и у них невероятные удары и, конечно, скорость на корте. У них есть всё необходимое, чтобы хорошо играть на грунте. Возможно, есть ещё несколько игроков, которых я не упомянул», — приводит слова Циципас официальный сайт «Ролан Гаррос».

Напомним, сам Стефанос Циципас является финалистом «Ролан Гаррос» — 2021. Тогда в титульной встрече он проиграл Новаку Джоковичу, изначально ведя 2:0 по сетам, но отдав сопернику три партии подряд.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня в Париже (Франция). Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.