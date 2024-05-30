Мама Павла Котова Лилия Котова приехала на Открытый чемпионат Франции, чтобы поддержать сына. В интернет попало видео, как она заботливо перематывает ракетку сына, стоя на трибуне.

Известно, что именно мама привела Павла, который рос активиным ребёнком, в теннис. У неё самой медицинское образование.

Напомним, сам 56-я ракетка мира Котов обыграл в стартовом матче «Ролан Гаррос» своего кумира Стэна Вавринку и за место в третьем круге будет бороться со второй ракеткой мира Янником Синнером.

Российский теннисист признавался, что матч с Синнером его пугает из-за высокого уровня мастерства соперника. В предыдущей, единственной встрече этих теннисистов, победу одержал Синнер.

Отметим, в этом сезоне Котов не завоевал пока ни одного титула.