Рублев вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев прошел в третий круг Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос-2024».

Шестая ракетка мира в матче второго тура оказался сильнее испанца Педро Мартинеса Портеро. Встреча прошла в Париже на стадионе «Корт Сюзанн Ленглен», продлилась два мяча и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:3.

По ходу игры россиянин исполнил десять подач навылет, допустил две двойных ошибки и выиграл 64% мячей с первой подачи. Его соперник выполнил два эйса, допустил четыре двойных ошибки и выиграл 66% мячей с первой подачи.

За право сыграть в четвертом круге Рублев поборется с победителем противостояния между 27-летним Александром Мюллером из Франции и 23-летнего Маттео Арнальди. Эта игра пройдет 30 мая и начнется в 12:00 по московскому времени.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).