Осака проиграла Свентек во втором круге «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака проиграла лидеру рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Иге Свёнтек во втором круге Открытого чемпионата Франции — 2024.

Матч завершился со счетом 7:6, 1:6, 7:5 в пользу польской спортсменки.

Встреча продлилась 2 часа 58 минут. В её рамках Свёнтек ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Осаки восемь эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Напомним, Ига Свёнтек является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В прошлогоднем финале она переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.