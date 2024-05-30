Медведев вышел в третий круг «РГ» на отказе Кецмановича

Сегодня, 30 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже проходят матчи очередного игрового дня Открытого чемпионата Франции — 2024.

Чемпион US Open — 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга одержал робеду на отказе Миомира Кецмановича из Сербии (57-й в рейтинге ATP) и вышел в 1/16 финала. В первом сете победил россиянин, отдав сопернику всего один гейм — 6:1, во втором серб отказался продолжать борьбу при счёте 0:5.