Покинувшая Россию теннисистка назвала Францию своим домом

Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева в интервью RMC Sport заявила, что Франция является для нее родным домом.

Грачева тренируется в Каннах с 2016 года, она уже семь лет живет во Франции.

«Решение выступать за Францию многое изменило в моей жизни. У меня есть поддержка французской федерации и общественности, которые меня приняли. Это политический выбор, но я думала, что меня не примут из-за моего происхождения», — заявила спортсменка.

В 2023-м году теннисистка сменила спортивное гражданство на российское.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA 23-летняя Грачева занимает 88-е место. Лидировать в рейтинге продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лучших замыкает Кори Гауфф из США. Среди россиянок лучшей является Дарья Касаткина, располагающаяся на 13-й позиции.