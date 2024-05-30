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Россиянка Потапова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Россиянка Потапова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
© globallookpress.com

Во втором раунде Потапова победила представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

На следующей стадии россиянка сыграет с победительницей пары Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Болгария).

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. «РОЛАН ГАРРОС». ПАРИЖ. ГРУНТ. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 53,5 МИЛЛИОНА ЕВРО

Женщины. Второй круг

Анастасия Потапова (Россия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:2

Теннис
Ван Синьюй
Виктория Томова
Виктория Голубич
Анастасия Потапова