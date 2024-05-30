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Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
© globallookpress.com

В матче второго раунда Соболенко была сильнее японки Моюки Утиджимы — 6:2, 6:2. Встреча продолжалась чуть более часа.

В третьем круге представительница Белоруссии сыграет с победительницей матча Паула Бадоса Хиберт (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан).

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. «РОЛАН ГАРРОС». ПАРИЖ. ГРУНТ. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 53,5 МИЛЛИОНА ЕВРО

Женщины. Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия) — Моюка Утиджима (Япония) — 6:2, 6:2

Теннис
Арина Соболенко