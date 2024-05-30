Соболенко вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.
В матче второго раунда Соболенко была сильнее японки Моюки Утиджимы — 6:2, 6:2. Встреча продолжалась чуть более часа.
В третьем круге представительница Белоруссии сыграет с победительницей матча Паула Бадоса Хиберт (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан).
ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. «РОЛАН ГАРРОС». ПАРИЖ. ГРУНТ. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 53,5 МИЛЛИОНА ЕВРО
Женщины. Второй круг
Арина Соболенко (Белоруссия) — Моюка Утиджима (Япония) — 6:2, 6:2