Зверев уверенно вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2024.

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В матче второго круга немец уверенно обыграл 115-ю ракетку мира Давида Гоффена из Бельгии. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:2, 6:2 в пользу Зверева.

Матч Зверева с Гоффеном продлился 2 часа и 23 минуты. В его рамках Зверев восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Гоффена три эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Новак Джокович является действующим чемпионом турнира и должен будет защищать титул.