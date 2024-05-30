Первая ракетка мира Джокович вышел в третий круг "Ролан Гаррос"

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), во втором раунде турнира одолев представителя Испании Роберто Карбельеса Баэну.

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Встреча, которая продолжалась 2 часа 6 минут, завершилась разгромной победой сербского теннисиста в трех партиях — 6:4, 6:1, 6:2. За это время Джокович выполнил пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал семь брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде Джокович сразится с сильнейшим в матче Гаэль Монфис (Франция) — Лоренцо Музетти (Италия).

Джокович — действующий чемпион Открытого чемпионата Франции, он в текущем сезоне защищает свой титул. Сербский теннисист возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Серб — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 99 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 98 из них выиграл в одиночном разряде. Также на его счету семь побед на Итоговом турнире ATP.