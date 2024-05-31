Мирра Андреева обыграла бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко на Roland Garros

Россиянка Мирра Андреева победила представительницу Белоруссии Викторию Азаренко в матче второго круга Roland Garros. Соревнования проходят в Париже.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:5 в пользу Андреевой, выступающей на турнире без номера посева. Азаренко была посеяна под 19-м номером. В третьем круге россиянка сыграет с американкой Питон Стирнс (без номера посева), которая ранее победила первую ракетку России Дарью Касаткину (10).

Андреевой 17 лет. Она занимает 38-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучший результат Андреевой на турнирах Большого шлема - выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023) и Открытом чемпионате США (2024). По итогам прошлого сезона WTA признала россиянку лучшим новичком года.

Азаренко 34 года, она располагается на 21-й позиции мирового рейтинга и является победительницей 21 турнира WTA. В 2012-2013 годах белорусская спортсменка в общей сложности 51 неделю находилась в статусе первой ракетки мира. В активе Азаренко две победы на Открытом чемпионате Австралии (2012, 2013), также она трижды проигрывала в финале Открытого чемпионата США (2012, 2013, 2020), доходила до полуфинала Открытого чемпионата Франции (2013) и Уимблдона (2011, 2012). На счету теннисистки золотая медаль Олимпийских игр в Лондоне в миксте в паре с Максимом Мирным и бронзовая награда в одиночном разряде.

В других матчах игрового дня россиянка Анна Калинская проиграла канадке Бьянке Андрееску (6:1, 5:7, 3:6), другая представительница России Анастасия Павлюченкова уступила румынке Ане Богдан (4:6, 4:6).

Открытый чемпионат Франции - один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 9 июня, его призовой фонд составил более €53,47 млн. Действующей победительницей в одиночном разряде является представительница Польши Ига Свёнтек.