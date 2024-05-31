Россиянин Хачанов не сумел выйти в третий круг Roland Garros

Россиянин Карен Хачанов проиграл словаку Йозефу Ковалику в матче второго круга Roland Garros. Соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу Ковалика, попавшего в основную сетку как лаки-лузер (теннисист, проигравший матч на завершающей стадии квалификации, но включенный в основную сетку по ряду дополнительных показателей). Хачанов был посеян на турнире под 18-м номером. В третьем круге Ковалик сыграет с датчанином Хольгером Руне (13-й номер посева).

Хачанову 27 лет, он занимает 18-е место в мировом рейтинге и является обладателем 6 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), один из которых он выиграл в текущем сезоне. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытых чемпионатов Австралии (2023) и США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Ковалику 31 год, он располагается на 145-й позиции мирового рейтинга. На счету спортсмена нет побед на турнирах ATP. Выход во второй круг Открытого чемпионата Франции является лучшим результатом теннисиста на турнирах Большого шлема.

Roland Garros - один из четырех турниров Большого шлема. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 9 июня, его призовой фонд составил более €53,47 млн. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.