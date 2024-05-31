Павлюченкова прокомментировала поражение на Открытом чемпионате Франции

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, чемпионка Олимпиады-2020 в миксте, 32-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала поражение и вылет из Открытого чемпионата Франции – 2024.

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В матче второго круга россиянка уступила представительнице Румынии Ане Богдан (64-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу румынки.

«Не знаю, в чем причина. Просто играла. Никаких ощущений не было: дожди, вчера не играла. Вообще не ощущала, что я сегодня на матч вышла, в принципе. С такими условиями всем непросто. Но погода говно — факт», — сказала она в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Женская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит в Париже (Франция) с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.