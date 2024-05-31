Рублев покинул «Ролан Гаррос», проиграв в трех сетах итальянцу

В Париже на корте Сюзанн Ленглен завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции — 2024, в котором шестая ракетка мира Андрей Рублёв уступил итальянцу Маттео Арнальди (35-й в рейтинге ATP) — 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

© Чемпионат.com

Матч продолжался 2 часа 35 минут. Рублёв сделал девять эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. Его соперник 13 раз подал навылет, сделал одну двойную ошибку и выиграл 5 брейк-пойнтов из 13.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 Маттео Арнальди встретится с победителем матча третьего круга между Стефаносом Циципасом из Греции и китайцем Чжан Чжичжэнем.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, сербский теннисист Новак Джокович является действующим чемпионом турнира.