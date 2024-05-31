Самсонова завершила выступление на «РГ», уступив в двух сетах итальянке

Российская теннисистка, 17-я ракетка мира Людмила Самсонова не смогла пробиться в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2024.

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В матче третьего круга россиянка уступила итальянской теннисистке Элизабетте Коччаретто (51-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:2 в пользу итальянки.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. Самсонова восемь раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету итальянки ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре выигранных брейк-пойнта из семи.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024 23-летняя Коччаретто сыграет с победительницей встречи между третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф и Даяной Ястремской (32-я в рейтинге WTA) с Украины.