Как жуткая погода превратила «Ролан Гаррос» в игру на выживание

Дожди и холод внесли огромные коррективы в расклад сил на парижском мэйджоре.

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Первая неделя второго в сезоне турнира «Большого шлема» оказалась смазанной из-за хронических проблем с погодными условиями. На протяжении четырёх дней подряд непрекращающиеся дожди вносили постоянные корректировки в расписание матчей и тренировок, что негативным образом влияло на состояние многих спортсменов. Некоторые из них оказались не способны адаптироваться к тяжёлым условиям и не смогли показать свой лучший уровень тенниса, быстро завершив выступления в Париже.

Накануне из сетки женского одиночного разряда сенсационным образом вылетели сразу две россиянки, от которых в столице Франции ждали совсем иного. Посеянная под 10-м номером Дарья Касаткина за полтора часа проиграла американке Питон Стирнс – 5:7, 2:6. Изначально этот матч должен был начаться приблизительно в 17:00 мск, но дожди отложили старт встречи больше чем на пять часов. В итоге вместо игры днём Касаткина получила вечерний матч при совсем другой температуре воздуха.

«Я старалась зацепиться и выжать максимум, но мне намного сложнее играть в таких холодных условиях, когда низкая температура, нет солнца и всё медленнее. Мне в таких условиях менее комфортно играть, чем в первой половине дня. Любой матч – это совокупность факторов, которые приводят к результату», — объяснила расстроенная Касаткина свою неудачу.

Почти в то же самое время и очень схожим образом зачехлила ракетку и Анастасия Павлюченкова, год назад дошедшая во Франции до четвертьфинала. В этот раз россиянка не смогла защитить большое количество очков, вылетев уже во втором круге после поражения от румынки Аны Богдан – 4:6, 4:6. После досадного поражения Анастасия не сдерживала себя в выражениях:

«Не знаю, не было никаких ощущений. Я вчера не играла, три дня идут дожди… Помешала ли мне игра в холодную погоду? Мешало, конечно. Но с этим всем непросто. Погода – говно, факт», — заметила Павлюченкова.

Важно заметить, что дожди влияют на расписание не только игровых сессий, но и тренировочных. В условиях постоянной непогоды организаторы перестраховываются и заранее закрывают корты, как только видят, что по прогнозу вот-вот должен начаться дождь. Об этом подробное рассказывала Анастасия Потапова, которая свой путь в Париже пока продолжает.

«Сегодня утром чуть-чуть надавила на организаторов. Я это делаю нечасто, но сегодня уже не было сил! Я пришла на разминку, которая у меня была с 9:00 до 9:30 утра. И за 10 минут до выхода на корт его начали закрывать. Я говорю: «Стопэ, что происходит?» Они мне снова про дождь. Я уже набрала директору турнира и сказала: «Не тренируюсь третий день, мне играть первым запуском. Если сейчас не разомнусь, высок риск получить травму, это too much». В итоге удалось чуть-чуть размяться», — сказала Потапова в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Плохая погода превращает теннисные матчи в настоящую лотерею, так как ставит участников в неравные условия. Для кого-то дождь становится минусом, а для кого-то — плюсом. Так произошло и во вчерашнем российском дерби с участием Элины Аванесян и Анны Блинковой. Более молодая Аванесян была хороша и до наступившего перерыва, но после возвращения на корт она и вовсе прошлась катком по соотечественнице.

«Честно говоря, сегодня был такой день, когда прямо всё получалось, что бывает не очень часто. Очень хороший день, перерыв из-за дождя мне, на самом деле, очень помог, потому что у меня кое-что болело, мой физио меня подлечил, и я вернулась уже на 100% готовой ко всему», — заметила Аванесян.

Кто знает, как бы сложился матч, если бы не почти часовой перерыв, который теннисистки провели в подтрибунном помещении. Вполне возможно, что имевшиеся проблемы со здоровьем в дальнейшем оказали бы негативное влияние на состояние Элины, но она вместе со своей командой как раз смогла извлечь пользу из непогоды.

Теннис является тем видом спорта, который едва ли не сильнее всего зависит от погодных условий, так как значительное количество турниров проходит под открытым небом. На топ-игроков дожди влияют не так сильно, потому что их матчи чаще всего проходят на центральных кортах, которые оборудованы крышей. В худшем для них случае они просто дождутся закрытия сооружения и продолжат матч в иных условиях. Игроки же второго эшелона страдают куда сильнее, поэтому неудивительно, что именно они чаще всего говорят о погодных условиях.

При этом иногда достаётся и топ-теннисистам. Один из самых больших скандалов в теннисе за последнее время произошёл всего несколько месяцев назад, когда WTA завалила организацию Итогового турнира в Канкуне. Погодные условия оказались настолько ужасными, что расписание турнира полетело в тартарары. Вина организаторов заключалась в том, что ни для кого не было секретом то обстоятельство, что в ноябре в Канкуне традиционно сезон дождей, однако устроители тура не только приняли решение о проведении турнира, но и сделали это на открытых кортах, в результате чего начался полный бардак и хаос.

Сейчас же в Париже многое сошлось воедино. Сложно вспомнить, чтобы ранее расписание «Ролана Гарроса» настолько зависело от дождей. Всё-таки речь идёт не об Уимблдоне, где подобное происходило куда чаще. Но в этом году не повезло парижскому мэйджору. Хорошо ещё, что пока неизвестно о случаях заболеваний среди теннисистов. Хотя можно легко предположить, что кто-то мог подхватить лёгкую простуду, которая в дальнейшем негативно отразится на состоянии человека в следующих матчах. В любом случае «Ролан Гаррос» — 2024 уже превратился в своего рода лотерею, в которой многие россияне потерпели поражение.