Вихлянцева оценила игру Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева оценила результаты 38-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на проходящем в эти дни в Париже «Ролан Гаррос» — 2024, отметив, что та находится в очень хорошей форме.

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