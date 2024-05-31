Кафельников назвал провалом вылет Рублева в третьем круге «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на поражение Андрея Рублёва в третьем круге «Ролан Гаррос» — 2024.

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Напомним, шестая ракетка мира Рублёв со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6 неожиданно уступил итальянцу Маттео Арнальди (35-й номер рейтинга ATP).

— Сюрприз, что тут сделать. Но мы уже привыкли к такого рода сюрпризам, поэтому удивляться нечему. Думаю, это провал, как это ещё можно назвать?

— Неудачный день?

— Слишком много неудачных дней у Андрея на турнирах «Большого шлема», поэтому что-то происходит, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.