Ига Свентек продолжила защиту титула «Ролан Гаррос», обыграв Боузкову в третьем круге

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек продолжила защиту титула «Ролан Гаррос». Сегодня, 31 мая, в третьем круге соревнований она в двух сетах обыграла Мари Боузкову, занимающую 42-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:4, 6:2.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 33 минуты. Польская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из семи (57%), допустила одну двойную ошибку и выполнила два эйса. Чешская спортсменка сделала три двойные ошибки, выполнила пять подач навылет и смогла реализовать один брейк-пойнт из одного заработанного (100%).

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Ига Свёнтек сыграет с 41-й ракеткой мира Анастасией Потаповой из России.