Андреева и Звонарева пробились во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос»

33-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в паре с соотечественницей Верой Звонарёвой пробились во второй круг парного разряда «Ролан Гаррос». На старте турнира они обыграли французскую пару Эмелин Дартрон и Тьянцоа Ракотоманга-Ражана со счётом 6:1, 6:4.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 1 минуту. Российский дуэт реализовал пять брейк-пойнтов из пяти (100%) и допустил пять двойных ошибок. Французский дуэт смог реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных (67%) и сделал три двойные ошибки. Обе пары не сделали ни одного эйса.

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису Андреева и Звонарёва сыграют с победителем матча между Схурс/Стефани и Бегу/Подороска.