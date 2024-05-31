Анастасия Потапова пробилась в четвертый круг «Ролан Гаррос»

41-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 31 мая, она в затяжном матче обыграла Синьюй Ван из Китая, занимающую 37-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 6:7 (6:8), 7:5.

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Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 53 минуты. Российская теннисистка реализовала 6 брейк-пойнтов из 22 (27%), допустила четыре двойные ошибки и выполнила один эйс. Китайская спортсменка сделала три двойные ошибки, не выполнила подач навылет и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных (42%).

Напомним, в следующем круге Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Анастасия Потапова сыграет с первой ракеткой мира и действующей победительницей соревнований Игой Свёнтек из Польши.