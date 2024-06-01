Экс-россиянка Грачева вышла в 1/8 финала «РГ»

88-я ракетка мира бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. В матче третьего круга она со счётом 7:5, 6:3 обыграла седьмую ракетку мира представительницу Румынии Ирину Бегу (127-я в рейтинге WTA).

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. Грачёва ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету румынской теннисистки три эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующей соперницей Грачёвой на Открытом чемпионате Франции станет победительница встречи между россиянкой Миррой Андреевой и Питон Стирнс из США.

«Ролан Гаррос» — 2024 у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.