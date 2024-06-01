Элина Аванесян на тай-брейке выбила Чжэн Циньвэнь на «Ролан Гаррос»

70-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2024. Сегодня, 1 июня, она в трёх сетах на тай-брейке обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, занимающую восьмое место в рейтинге WTA, со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:5).

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Отметим, что спортсменки провели на корте 2 часа 55 минут. Российская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из девяти (56%), не допустила двойных ошибок и выполнила два эйса. Китаянка сделала семь двойных ошибок, выполнила три подачи навылет и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных (42%).

Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Элина Аванесян сыграет с победительницей матча между 15-й ракеткой мира Ясмине Паолини из Италии и чемпионкой турнира «Большого шлема» Бьянкой Андрееску (ныне 228-я в рейтинге WTA).