Мирра Андреева отдала три гейма Стирнс в третьем круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.

Андреева в третьем раунде разгромила американку Пейтон Стирнс со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте чуть больше часа. Следующей соперницей 17‑летней Андреевой будет Варвара Грачева, представляющая Францию.

Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос».

Париж. Грунт. Общий призовой фонд — 53,5 миллиона евро

Женщины. Третий круг

Мирра Андреева (Россия) — Пейтон Стирнс (США) — 6:2, 6:1