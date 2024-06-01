Мирра Андреева отдала три гейма Стирнс в третьем круге «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции.
Андреева в третьем раунде разгромила американку Пейтон Стирнс со счетом 6:2, 6:1. Теннисистки провели на корте чуть больше часа. Следующей соперницей 17‑летней Андреевой будет Варвара Грачева, представляющая Францию.
Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос».
Париж. Грунт. Общий призовой фонд — 53,5 миллиона евро
Женщины. Третий круг
Мирра Андреева (Россия) — Пейтон Стирнс (США) — 6:2, 6:1