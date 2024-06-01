Даниил Медведев объяснил провал в третьем сете в матче с Махачем

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре с чехом Томашем Махачем, занимающим 34-е место в рейтинге ATP. Сегодня, 1 июня, Медведев победил Махача в матче третьего круга «Ролан Гаррос» со счётом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4.

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— Что случилось в третьем сете? Сразу повёл с брейком, а потом проиграл шесть геймов подряд.

— В первых двух сетах я играл на пределе, он заставлял меня это делать. Я играл круто, за счёт этого и выиграл их. А в третьем плохо сыграл гейм при 1:0, а потом не выдержал своего же уровня, а он продолжал играть хорошо. Рад, что в четвёртом смог заново собраться, отыграл на пределе, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Спортсмены провели на корте 3 часа 24 минуты. Российский теннисист реализовал четыре брейк-пойнта из девяти (44%), допустил девять двойных ошибок и выполнил 14 эйсов. Чех сделал две двойные ошибки, выполнил три подачи навылет и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%).