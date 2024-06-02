Медведев назвал трёх людей в истории тенниса, с которыми хотел бы поужинать

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал три людей в истории тенниса, с которыми хотел бы поужинать.

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— Если бы вы могли устроить ужин и пригласить на него трёх человек из истории тенниса. Просто посидеть, поговорить, поужинать. Кто бы это был и о чём бы вы говорили? — О чём бы мы говорили, о теннисе или о жизни? От этого зависит выбор. — О жизни. — Ага, о жизни. Без тенниса. — Можно немного и о теннисе. — Немного о теннисе. Назову Новака, потому что я хотел бы знать его… Это забавный вопрос. Вы говорите о трёх людях, я бы хотел, чтобы это был откровенный и приватный разговор, без камер, где мы бы все могли задавать друг другу вопросы и говорить честно. Первый – Новак. Ещё два из истории тенниса… Джон Макинрой – неплохая компания. Третий – Кафельников. Мы с ним не близки. Вот такую выбрал бы тройку.

Напомним, в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции по теннису — 2024 Даниил Медведев сыграет с победителем матча между 11-й ракеткой мира Алексом де Минором из Австралии и немцем Ян-Леннардом Штруффом (41-й в рейтинге ATP).