Джокович повторил рекорд Федерера по количеству матчей, выигранных на ТБШ

Первая ракетка мира Новак Джокович в третьем круге «Ролан Гаррос» обыграл Лоренцо Музетти со счетом 7:5, 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:0.

© Sports.ru

Эта победа стала для него 95-й на парижском «Большом шлеме».

Теперь «Ролан Гаррос» – это ТБШ, где Джокович выиграл больше всего матчей. У серба 94 победы на Australian Open, 92 на «Уимблдоне» и 88 на US Open. Он единственный теннисист с 90 выигранными матчами на трех ТБШ.

Джокович выиграл на ТБШ 369 матчей и повторил рекорд Роджера Федерера.