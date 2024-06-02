17-летний россиянин Саркисян разгромил Форбса из США на юниорском «Ролан Гаррос»

17-летний российский теннисист Даниил Саркисян вышел во второй круг юниорского «Ролан Гаррос» — 2024. В матче 1/32 финала он уверенно обыграл 18-летнего американца Мэттью Форбса— 6:2, 6:1.

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Спортсмены провели на корте 1 час 9 минут. Во втором круге Сариксян встретится с победителем встречи между нидерландским теннисистом МикомРоттгерингом и Мо Малигом из Франции.

Всего в основной сетке Открытого чемпионата Франции среди юниоров семь российских теннисистов. Кроме Даниила Саркисяна, в юношеском одиночном разряде «Ролан Гаррос» — 2024 сыграют Егор Плешивцев и Тимофей Дерепаско. У девушек выступят Дарья Егорова и пробившиеся через квалификационный раунд Мария Головина и Дарья Шадчнева. Кристиана Сидорова уже вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции среди юниоров, обыграв 15-летнюю француженку Дафни Мпетчи Перрикард — 7:6 (7:5), 6:3.