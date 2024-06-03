Украинская теннисистка пожала руку уроженке Москвы на «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина пожала руку представительнице Казахстана Елене Рыбакиной после матча четвертого круга на «Ролан Гаррос». Об этом сообщает РИА Новости.

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Встреча прошла в понедельник, 3 июня, и продлилась два сета. Рыбакина одержала победу со счетом 6:4, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час и 10 минут.

24-летняя казахстанская теннисистка является уроженкой Москвы. До 2018 года она представляла на соревнованиях Россию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Рыбакина занимает четвертую позицию. Свитолина находится на 19-й строчке.

В 1/4 финала «Ролан Гаррос» Рыбакина сыграет с итальянкой Ясмине Паолини. Встреча состоится во вторник, 4 июня.