Медведев вылетел с «Ролан Гаррос» в четвертом раунде

Российский теннисист Даниил Медведев вылетел с турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в четвертом раунде.

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Медведев уступил австралийцу Алексу Де Минауру в четыре сетах. Счет встречи 6:4, 2:6, 1:6, 3:6.

По ходу встречи россиянин брал медперерыв из-за мозолей.

Лучшим достижением Медведева на «Ролан Гаррос» является выход в 1/4 финала. Это случилось в 2021 году.

В прошлом году Даниил вылетел в первом раунде после поражения от бразильца Вилда.

Борьбу за «Ролан Гаррос» продолжает лишь один спортсмен из России – Мирра Андреева. Сегодня 17-летняя теннисистка сыграет против Варвары Грачевой, сменившей гражданство в пользу Франции. Предполагаемое начало матча 17:30 мск.